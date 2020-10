Verkehr : Feuerwehreinsatz: Stau nach Komplettsperrung der Trierer Christophstraße

Trier Für reichlich Unmut dürfte eine Komplettsperrung der Christophstraße am vergangenen Freitag kurz nach 17 Uhr gesorgt haben: In einem Haus war es laut Polizei nach einem Defekt an der Heizungsanlage zu einer Verpuffung mit starker Rauch- und Rußentwicklung gekommen.

Um die Einsatzörtlichkeit für die Feuerwehr freizuhalten, habe die Christophstraße daher für die Dauer von einer Stunde für den fließenden Verkehr gesperrt werden müssen. Der Verkehr sei teils über die Rindertanzstraße umgeleitet worden. Dies habe im Berufsverkehr, gerade vor dem anstehenden Feiertag, auch über den engeren Einsatzort hinaus zu erheblichen Rückstaus und Verzögerungen geführt.