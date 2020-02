Trier Genau ein Jahr nach ihrem Kulthit „Trier ist nicht Barcelona“ touren Franco Piccolini und Luigi Ferrari durch die Narrhallas und Partyhäuser der Region. Für Freitag versprechen sie noch einen besonderen Knaller.

Der Song „Trier ist nicht Barcelona“ gehört inzwischen zum Standardrepertoire von Partys in der Region. Seit der Trierische Volksfreund im Februar 2019 über das Debüt des Duos Franco Piccolini und Luigi Ferrari berichtete, entwickelte sich ein regelrechter Hype um die beiden schrillen Kunstfiguren mit riesigen Schnauzbärten, Sonnenbrillen und Wuschelmähnen. Was in diesem Zeitraum alles geschehen ist, hätten die beiden Trierer bei ihrer damaligen „Viezidee“, ein Karnevalslied zu produzieren, nicht erwartet.