Versammlung des Kreis-Bauernverbands Trier-Saarburg : Mit Blüten etwas für die Natur tun

Anja Boesen aus Kirf-Beuren hat auf dieser Wiese bei Palzem eine mehrjährige Blumenwiese geschaffen. Für diesen Beitrag zum Naturschutz, den sich Mitglieder des Kreisbauernverbands angeschaut haben, gibt es Fördergeld. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Harald Jansen

Palzem Die Landwirte im Kreis lassen mehr Blumen sprechen. Auf bis zu 50 Hektar Grünland werden Kräuter sprießen und Blumen blühen. Dieser Beitrag zur Artenvielfalt lohnt sich.

Die Wiese unweit der Mosel bei Palzem ist im Grunde genommen der optimale Standort, um die aktuelle Lage der Bauern und Winzer zu dokumentieren. Nicht nur die Teilnehmer an der Vorstands- und Delegiertenversammlung leiden unter den gefühlten 50 Grad Celsius in der Mittagssonne. Die Blumenwiese wirkt eher wie ein Stück brauner afrikanischer Trockensteppe. Und auch die Reben in unmittelbarer Nähe kommen nicht mit der Hitze klar. Sie bekommen Sonnenbrand und stellen ihr Wachstum ein. Gepaart mit den Schäden durch Fröste im Frühjahr führt das zu Ertragseinbußen (siehe Info).

Der Ernteertrag spielt bei der Wiese an der Mosel hingegen keine Rolle. Landwirtin Anja Boesen aus Kirf-Beuren hat dort eine Saatmischung ausgebracht, die mehrere Jahre lang das früher als Grünland genutzte Gelände in eine blühende Wiese verwandelt. Das geschieht auch deshalb, da Landwirte fünf Prozent ihres Grund und Bodens als Ausgleichsfläche ausweisen müssen. Eine Möglichkeit ist es, ganze Wiesen oder auch nur sogenannte Blühstreifen anzulegen. Dafür gibt es dann eine Prämie.

Info Ernte durchschnittlich – für mehr müsste es regnen Die Getreideernte läuft auf Hochtouren. Nach Auskunft von Rainer Hoffeld von der RWZ Ruwer sind die Erträge gar nicht so schlecht. Er rechnet bei Weizen, Roggen, Raps oder Triticale „mit einer durchschnittlichen Ernte“. Damit noch etwas aus dem Mais wird, müsste es nachhaltig regnen. Dies würde auch dem Grünland guttun. Denn die Tiere finden zurzeit wenig Futter, Vorräte sind oft nicht vorhanden. Und so wie es aussieht, wird nicht mehr viel Gras nachwachsen. Der fehlende Niederschlag macht auch den Winzern Sorgen. Der Wein leidet darunter, dass der Boden ausgetrocknet ist.

Nach Auskunft der Kreisverwaltung sind so bisher im Landkreis Trier-Saarburg rund 40 Hektar Blumenwiese entstanden, die auch als Lebensraum für Tiere dienen. Denn die Artenvielfalt in den Flächen mit Wilder Möhre, Rainfarn, Dill, Steinklee oder Sonnenblume ist naturgemäß viel höher als in benachbarten sortenreinen Kulturen. Weitere zehn Hektar Blumenwiesen sollen folgen.

Für Walter Clüsserath, Vorsitzender des Trier-Saarburger Bauern- und Winzerverbands, sind die Blühstreifen ein Mosaikstein in den Bemühungen der Landwirte und Winzer für Insektenschutz und Artenvielfalt. Rund ein Drittel der im Land genutzten Landwirtschaftsfläche würden unter besonderer Berücksichtigung des Naturschutzes bewirtschaftet. Clüsserath macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass dabei nicht nur Landwirte gefragt sind. „Vom Steingarten bis zum Flächenverbrauch für öffentliche Planungen muss die Gesellschaft ihr Handeln überdenken“, sagt Clüsserath.