Zum ersten, zweiten und dritten Wein-Versteigerung in Trier: 16.000 Euro für eine Magnumflasche Saarwein

Àkos Forczek ist ein eher unscheinbarer Typ: Mittelgroß, kaum Haare, weißes Hemd, dunkle Hose. Doch Forczek hat einen Namen in der Weinbranche. Wer sich in England einen illustren Kundenstamm aufbauen will, kommt an dem gebürtigen Ungar kaum vorbei.