Justiz : Versuchter Totschlag: Junger Mann aus Konz steht vor Gericht

Konz/Trier Betrunkener 19-Jähriger soll den Lebenspartner seiner Mutter mit einem Messerstich lebensgefährlich verletzt haben.

Es war eine Tat, die im Juni für Entsetzen gesorgt hatte: Ein junger Mann sticht mit einem Messer auf einen Menschen ein. Nun hat die Staatsanwaltschaft Trier Anklage gegen den 19-jährigen Heranwachsenden aus Konz erhoben. Der Vorwurf: Versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Verhandelt wird der Fall vor der Jugendkammer des Landgerichts Trier. Der junge Mann ist nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hinreichend verdächtig, am 13. Juni in Konz versucht zu haben, den Lebensgefährten seiner Mutter durch einen Messerstich zu töten. Das hat der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen mitgeteilt.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen der Kriminaldirektion hält die Staatsanwaltschaft folgenden Geschehensablauf für wahrscheinlich: Der Angeschuldigte lebte mit seiner Mutter in einem Wohnhaus in Konz. Das Tatopfer, der 53 Jahre alte Lebensgefährte der Mutter des Angeschuldigten, wohnte in einer Wohnung im selben Haus. In den frühen Abendstunden des 13. Juni begab sich der Angeschuldigte in stark alkoholisiertem Zustand zu der Wohnung des Mannes. Mit einem schweren Pflasterstein warf er ein Fenster der Wohnung ein. Als der Mann daraufhin die Tür öffnete, stach der Angeschuldigte mit einem mitgeführten Küchenmesser unvermittelt auf den Geschädigten ein.