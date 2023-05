Noch keine Freigabe Kordeler müssen Trinkwasser weiter abkochen

Bevor das Trinkwasser aber wieder uneingeschränkt genutzt werden könne, müssten an drei aufeinanderfolgenden Tagen – auch am Wochenende – Proben gezogen werden. Diese dürften dann keinen Befund mehr aufweisen. Die Untersuchung der Proben nimmt Zeit in Anspruch. Fox erklärt, dass aufgrund der erforderlichen Arbeitsabläufe im Labor die Auswertung einer Probe 24 bis 48 Stunden dauere.