Trier Ab sofort werden alle Projekte der Stadt bereits in der Entwurfphase auf ihre Klimarelevanz untersucht.

In Trier herrscht seit dem 29. August 2019 der Klimanotstand. So hat es der Stadtrat an jenem Tag entschieden. Damit das Ziel verwirklicht werden kann, tatsächlich klimafreundlicher zu werden, hat der Rat damals mit großer Mehrheit die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, wie Entscheidungen in Zukunft unter dem Aspekt ihrer klimatischen Auswirkungen betrachtet werden können. Einem Vorschlag dafür hat der Stadtrat am Dienstag mehrheitlich zugestimmt.