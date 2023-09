Drei verschiedene Modelle Abreißen oder neu bauen? Die Verwaltung in Schweich muss raus aus dem Gebäude

Schweich · Seit Jahren schon ist das Verwaltungsgebäude in Schweich zu alt und zu klein. Soll es saniert, erweitert oder neu gebaut werden? Drei Varianten liegen auf dem Tisch, womöglich auch vier. Was sind deren Vor- und Nachteile und vor allem: Was kosten sie den Steuerzahler?

17.09.2023, 09:49 Uhr

Was ist die günstige und effizienteste Option für das alte Verwaltungsgebäude in Schweich? Abriss, Sanierung oder Neubau? Foto: Strouvelle Christoph

Was ist die günstigste, nachhaltigste und wirtschaftlichste Variante für das Verwaltungsgebäude in Schweich? Dass etwas mit dem in die Jahre gekommenen Bau passieren muss, steht außer Frage, denn es ist zu klein, äußerst sanierungsbedürftig und außerdem nicht barrierefrei. Bereits seit 2016 laufen Planungen für einen Neubau des Gebäudes. Doch ist das tatsächlich die beste Option?