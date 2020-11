Justiz : Verwaltungsgericht entscheidet: Maskenpflicht in der Trierer Innenstadt ist unverhältnismäßig

Trier Das Gericht gab damit einem Eilantrag statt. Die Allgemeinverfügung, aus der die Maskenpflicht hervorgeht, ist allerdings nicht automatisch aufgehoben.

Die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts hat einem Eilantrag gegen die Maskenpflicht in der Trierer Innenstadt stattgegeben. Die Stadt Trier hatte, zunächst bis zum 30. November, per Allgemeinverfügung in der gesamten Fußgängerzone, sowie in einigen angrenzenden Bereichen der Trierer Innenstadt, ohne Begrenzung auf bestimmte Tage oder Tageszeiten, eine Maskenpflicht angeordnet. Hiergegen hat eine Antragstellerin Widerspruch eingelegt.