Heribert Kröger an der Spitze des Verwaltungsgerichts Trier Verwaltungsgericht Trier bereit für die Zukunft – auch digital

Heribert Kröger ist als Präsident des Verwaltungsgerichts Trier bereits seit mehr als einem halben Jahr im Dienst. Zur seiner feierlichen Amtseinführung waren nun 60 Gäste ins Kurfürstlichen Palais gekommen. „Es ist schön, dass wir dieses Ereignis jetzt endlich in Präsenz abhalten können“, betonte Prof. Dr. Lars Brocker, Präsident des Verwaltungsgerichtshofs und des Oberverwaltungsgerichts. „Heribert Kröger übt sein Amt jetzt schon mit einer aufmerksamen Gelassenheit aus“, so sein Lob. Dieser Aussage schloss sich Justizminister Herbert Mertin an. „Seine beachtliche Führungsqualität stellt Herr Kröger bereits jetzt unter Beweis. Sein Lebensweg zeigt, dass er für die kommenden Aufgaben gut geeignet ist.“