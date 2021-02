Corona-Schutz : Verwirrung über Termine in Trier: Pressesprecher korrigiert Aussage - Impfungen der Über-80-Jährigen noch nicht abgeschlossen

Symbolbild. Foto: Christian Moeris

Trier Die Impfungen der Über-80-Jährigen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg können nicht in dieser Woche abgeschlossen werden, sondern nehmen noch mehr Zeit in Anspruch. Eine ungenaue Aussage des Pressesprechers des Impfzentrums hatte Verunsicherungen bei den alten und noch nicht geimpften Menschen ausgelöst.

Der Pressesprecher des Impfzentrums, Thomas Müller, hatte am Montag im Gespräch mit dem Triererischen Volksfreund gesagt, dass die Impfungen der Menschen, die zur Prioritätengruppe 1 gehören, in der laufenden Woche voraussichtlich abgeschlossen werden können.

Am Dienstagmorgen korrigierte er diese Aussage, die „ungenau“ gewesen sei. Richtig sei, dass in dieser Woche „diejenigen Personen der Prioritätengruppe 1, die mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden, weitgehend abgearbeitet“ werden, teilt Müller mit. „Personen der Prioritätengruppe 1, die 80 Jahre und älter sind und erst jetzt einen Termin erhalten haben oder noch bekommen werden, werden auch künftig im Impfzentrum Trier ihre Impfung erhalten“, betonte Müller.