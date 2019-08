Infrastruktur : Verzögerungen bei Baufirmen: Grundschule Feyen zieht später um

Trier-Feyen Die Grundschule Feyen wird später fertig als ursprünglich geplant. Das teilte die Stadtverwaltun am Montag mit.

Die Grundschule Feyen wird später fertig als ursprünglich geplant. Das teilte die Stadtverwaltun am Montag mit. Eltern, Schulleitung und Ortsvorsteher seien bereits informiert. Ursprünglich sollten die Schüler nach den Herbstferien zurück in ihre Schule ziehen, die seit 2018 umgebaut wird. Wegen Lieferschwierigkeiten von Bauteilen und weil beauftragte Baufirmen im Verzug sind, können die Kinder nun doch erst Anfang 2020 zurückkehren.

Der Umzug ist in zwei Teilen kurz vor Weihnachten und Anfang Januar mit Inbetriebnahme der gemeinsamen Küche von Grundschule und Kita geplant. Bis dahin werden die Kinder weiter am Ausweichstandort in der Medardschule unterrichtet.