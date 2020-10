Kommunalpolitik : VG-Rat Ruwer will Rathaus-Dachgeschoss ausbauen

VG-Rat Ruwer will Rathaus-Dachgeschoss ausbauen

Waldrach/Gutweiler Neun weitere Arbeitsplätze sollen entstehen. Auch der Brandschutz im Verwaltungsgebäude muss nachgebessert werden.

Das Rathaus der VG Ruwer in Waldrach braucht mehr Büroräume. Neun weitere Arbeitsplätze möchte die Verwaltung durch den Ausbau des Dachgeschosses schaffen. Im Zuge des Ausbaus soll auch der Brandschutz des Bestandes und des Neubaus aufgefrischt werden.

Dass die VG das so schnell wie möglich tut, hat ihr der VG-Rat am Mittwochabend aufgetragen. Denn die Zeit ist knapp. Am 15. Oktober läuft die Antragsfrist aus.