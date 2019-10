Kommunalpolitik : VG-Rat Schweich tagt diesmal in Mehring

Mehring/Schweich Weitere Vergaben zum Bau der Übergangs-Sporthalle an den Tennisplätzen in Schweich stehen auf der Tagesordnung des Verbandsgemeinderats Schweich. Das Gremium tagt am Dienstag, 22. Oktober, ab 18 Uhr im Kulturzentrum in Mehring.

