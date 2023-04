Damit die Menschen besser versorgt werden Verbandsgemeinde Ruwer stellt wichtige Weichen für Einzelhandel und Freiflächen-PV

Einstimmig votierte der Rat in der Sitzung am Mittwochabend, das vorliegende Nahversorgungs- und Einzelhandelskonzept, entwickelt vom Kölner Planungsbüro Cima, als städtebauliches Entwicklungskonzept, zu beschließen. Erstmals ergibt sich damit die Möglichkeit, nicht nur in Waldrach, sondern auch in Osburg, Gusterath und Pluwig Einzelhandelsunternehmen mit mehr als 800 m² Verkaufsfläche planungsrechtlich zu genehmigen. Diese vier Orte sind im vorliegenden Konzept als Grundzentren vorgesehen. Wozu ist das notwendig?