In Bekond, Hinzenburg und Zemmer wird das Auszählen am Wahlabend schneller bewältigt sein. Denn diese Orte gehören zu denen, wo es keine Bewerber um das Amt des Ortsbürgermeisters gibt. Dort werden die am 26. Mai neu zu wählenden Ortsgemeinderäte einen neuen Ortschef wählen. Gelingt dies nicht, wird das Thema bei den dann folgenden Ratssitzungen auf der Tagesordnung stehen. So lange, bis ein neuer Ortsbürgermeister gefunden worden ist. In der überwiegenden Zahl der Fälle gibt es jeweils nur einen Kandidaten. Gleich vier Bewerber gibt es in Igel, die die Nachfolger des nicht mehr antretenden Franz-Josef Scharfbillig (CDU) antreten wollen.

Verbandsgemeinde Ruwer

Bonerath: Gabriele Terres (Einzelbewerberin);

Farschweiler: Marion Jonas (Einzelbewerberin);

Gusterath: Stefan Metzdorf (SPD), Horst-Peter Kühn (CDU);

Gutweiler: Sebastian Müller (CDU); Ralph Biedinger (FWG Gutweiler);

Herl: Thomas Jost (Einzelbewerber);

Hinzenburg: kein Kandidat;

Holzerath: Friedbert Theis (Einzelbewerber);

Kasel: Karl-Heinrich Ewald (SPD), Martina Spang (FWG Kasel);

Korlingen: Damian Marx (Einzelbewerber);

Lorscheid: Jutta Gard-Becker (Einzelbewerberin), Ludwig Welter (Einzelbewerber);

Mertesdorf: Andreas Stüttgen (SPD), Michael Angele (CDU);

Morscheid: Josef Weber (Wählergruppe Weber);

Ollmuth: Gerd Dietzen (Einzelbewerber);

Osburg: Ulrich Krugmann (SPD), Silvia Klemens (FWG Osburg);

Pluwig: Annelie Scherf (Einzelbewerberin);

Riveris: Thomas Hoffmann ((Einzelbewerber);

Schöndorf: Uwe Kirchartz (FWG Schöndorf);

Sommerau: Lydia Mittelbronn (Einzelbewerberin);

Thomm: Stephan Seeling (Einzelbewerber);

Waldrach: Yves Herzog (SPD), Rainer Krämer (CDU).

Verbandsgemeinde Schweich

Bekond: kein Bewerber;

Detzem: Albin Merten (CDU), Jörg Thul (WG Thul);

Fell: Alfons Rodens (CDU);

Fell-Fastrau (Ortsvorsteher): Michael Löwen (Wählergruppe Löwen), Sebastian Billen (Einzelbewerber);

Föhren: Ulrich Urbanek (SPD), Rosi Radant (CDU);

Kenn: Rainer Müller (CDU);

Klüsserath: Günter Herres (CDU), Norbert Friedrich (WG Friedrich);

Köwerich: Elmar Schlöder (WG Basten);

Leiwen: Sascha Hermes (CDU);

Longen: Markus Eckert (Einzelbewerber);

Longuich: Manfred Wagner (CDU);

Mehring: Jürgen Kollmann (CDU);

Naurath (Eifel): Stephan Denis (Einzelbewerber);

Pölich: kein Bewerber;

Riol: Philipp Schmitt (CDU); Christel Egner-Duppich (Einzelbewerberin);

Schleich: kein Bewerber;

Schweich: Lars Rieger (CDU);

Schweich-Issel (Ortsvorsteher): Johannes Lehnert (FW in der Stadt Schweich);

Thörnich: Erich Biehl (Einzelbewerber), Hans-Peter Brixius (Einzelbewerber);

Trittenheim: Franz-Josef Bollig (WG Bollig).

Verbandsgemeinde Trier-Land

Aach: Claudia Thielen;

Franzenheim: Christian Minn;

Hockweiler: Elfriede Nilles, Uwe Seher;

Igel: Michael Grundhöfer, Reinhold Kiemen (Wählergruppe igelplus), Norbert Kömen (Wählergruppe Kömen), Franz Pauly (CDU);

Igel-Ortsbezirk Liersberg (Ortsvorsteher): Dominik Schmitt (CDU);

Kordel: Medard Roth (FWG Kordel);

Langsur: Christel Bauer (CDU), Reinhold Thiel (FW Langsur);

Ortsbezirk Langsur (Ortsvorsteher): Reimund Hinz (CDU), Alfons Werny (FW Langsur);

Langsur-Mesenich (Ortsvorsteher): Peter Bruns (SPD);

Langsur-Metzdorf (Ortsvorsteher): Frank Henter (FW Langsur);

Langsur-Grewenich (Ortsvorsteher): Ortsbezirk Grewenich: Ewald Daleiden (CDU);

Newel: Norbert Funk (CDU), Uwe Metzdorf (FWL Newel); Udo Ungar (SPD);

Ortsbezirk Newel (Ortsvorsteher): Hans Scheuern (CDU);

Newel-Beßlich (Ortsvorsteher): Adam Koller (FWL Newel); Christina Krznaric (CDU), Dominik Matter (SPD);

Newel-Butzweiler (Ortsvorsteher): Nikolaus Lieser (SPD);

Newel-Lorich (Ortsvorsteher): Johannes Lenerz (CDU);

Ralingen: Oswald Disch (CDU); Alfred Wirtz (Bündnis 90/Die Grünen);

Ortsbezirk Ralingen (Ortsvorsteher): kein Wahlvorschlag;

Ralingen-Wintersdorf (Ortsvorsteher): Volker Barth (Wählergruppe Barth);

Ralingen-Godendorf (Ortsvorsteher): Thomas Trierweiler (FW Großgemeinde Ralingen);

Ralingen-Edingen (Ortsvorsteher): Franz Josef Kimmlingen (CDU);

Ralingen-Olk (Ortsvorsteherin) Renate Luzia Schneider (WGO);

Ralingen-Kersch (Ortsvorseher): Nikolaus Adam (FW Großgemeinde Ralingen), Roman Metzler (Metzler);

Trierweiler: Dieter Müller (SPD), Ursula Schilling (FBL Trierweiler);

Ortsbezirk Trierweiler (Ortsvorsteher): Andreas Barzen (FBL Trierweiler), Karl-Heinz Schneider (CDU);

Trierweiler-Sirzenich (Ortsvorsteher): Toni Schneider (FWG Sirzenich);

Trierweiler-Udelfangen (Ortsvorsteher): Matthias Burg (CDU);

Trierweiler-Fusenich (Ortsvorsteher): Thomas Stemper (CDU), Uwe Veit (FBL Trierweiler);

Welschbillig: Dieter Bretz (FW Welschbillig & Ortsteile), Heinz-Peter Hammes (SPD);

Welschbillig-Hofweiler (Ortsvorsteher): Leo Kreinz (Kreinz);

Welschbillig-Ittel (Ortsvorsteher): Hubert Schmitt (FW Welschbillig & Ortsteile), Johannes Theisen (CDU);

Welschbillig-Möhn (Ortsvorsteher): Mirco Lewandowski (FW Welschbillig & Ortsteile);

Welchbillig-Träg (Ortsvorsteher): Björn Kraft (CDU);

Zemmer: Kein Wahlvorschlag für die Ortsbürgermeisterwahl.

Ortsbezirk Zemmer (Ortsvorsteher): Klaus-Peter Gerhards (Wählergruppe Gerhards);

Zemmer-Rodt (Ortsvorsteher): kein Wahlvorschlag;

Zemmer-Schleidweiler (Ortsvorsteher): Anke Cordie (CDU);

Zemmer-Daufenbach (Ortsvorsteher): Brigitte Hessel (SPD), Udo Schneider (CDU).

FOTO: TV / Lambrecht, Jana