Naturgewalten : Gemeinsam gegen Hochwasser und Starkregen

Ein Schild warnt vor dem Hochwasser. Die Verbandsgemeinde Ruwer will ein flächendeckendes Vorsorgekonzept zum Schutz vor Hochwasser und Starkregen erstellen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Waldrach/Osburg Bei der Entwicklung von Konzepten gegen Naturgewalten in der Verbandsgemeinde Ruwer sind Anwohner mit ihren Ortskenntnissen und Erfahrungen gefragt. Die Auftaktveranstaltung ist am 20. August in Osburg.

Die Verbandsgemeinde (VG) Ruwer stellt in Zusammenarbeit mit 18 Ortsgemeinden unter fachlicher Betreuung durch das Ingenieurbüro INCA örtliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte auf. Im Rahmen des Projektes sollen die Auswirkungen von Flusshochwasser und Starkregen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Verbandsgemeinde Ruwer überprüft sowie Ziele und konkrete Maßnahmen zur Hochwasservorsorge ausgearbeitet werden. Für die Gemeinden Lorscheid und Farschweiler liegen diese Konzepte bereits vor. Nach Abschluss des Projektes soll ein flächendeckendes Hochwasser- und Starkregenvorsorgegesamtkonzept vorliegen.

Dabei bauen die Verantwortlichen vor allem auf die Erfahrungen der Menschen vor Ort. „Solch ein Konzept lässt sich nicht alleine vom Schreibtisch aus planen“, so Michael Eiden vom Ingenieurbüro INCA. In gemeinsamen Bürgerworkshops werden Vorschläge und Verbesserungsideen, aber auch Fragen, offen diskutiert und es wird aktiv Seite an Seite mit den Experten des Ingenieurbüros an der Verbesserung der Hochwasser- und Starkregenvorsorge gearbeitet.

Das Land Rheinland-Pfalz fördert dieses Projekt mit einer Zuwendung in Höhe von rund 180 000 Euro.

Nicht nur bauliche Maßnahmen stehen bei dem Projekt im Fokus, sondern auch ein geordnetes und im Vorfeld geplantes Handeln für den Ernstfall sowie die eigene private Vorsorge werden betrachtet.

Im Zuge der Aufstellung der örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte werden dabei unter Einbeziehung der verschiedenen Akteure, wie zum Beispiel Kommunen, Wirtschaftsbetriebe, Privatpersonen oder Betreiber kritischer Infrastrukturen sowie Kriseninterventionskräfte spezifische Bedürfnisse analysiert und berücksichtigt.

„Ziel des gemeinsamen Projektes von Verbandsgemeinde Ruwer und Ortgemeinden ist es, mit den Bürgern sowie örtlichen Akteuren ein flächendeckendes Vorsorgekonzept zum Schutz vor Hochwasser- und Starkregen in der VG Ruwer zu erstellen“, so Bürgermeisterin Stephanie Nickels. Sie freut sich auf die Zusammenarbeit und lädt alle interessierten Bürger zu der Auftaktveranstaltung der örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte ein. Diese beginnt am Donnerstag, 20. August, um 19 Uhr in der Hochwaldhalle in Osburg.

Hierdurch können auch alle Auflagen der zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung umgesetzt und eingehalten werden.

Im Rahmen dieser Veranstaltung geben das Ingenieurbüro INCA und Vertreter der Wasserwirtschaftsverwaltung unter anderem einen allgemeinen Überblick über die Gefährdungslage in der Verbandsgemeinde Ruwer sowie über Maßnahmen, auch solche die im privaten Bereich getroffen werden können, um sich vor Hochwasser und Starkregen zu schützen. Das weitere Vorgehen der Konzepte wird besprochen und die Möglichkeiten zur Mitarbeit vorgestellt.