Doppelhaushalt 2024/25 beschlossen Wofür die Verbandsgemeinde Trier-Land Millionen Euro ausgeben will

Trier · Mehr als 13 Millionen Euro will die Verbandsgemeinde Trier-Land in den kommenden beiden Jahren investieren. Doch in welche Projekte fließt diese Summe? Wo der Pferdefuß liegt und wieso die kommende Kommunalwahl womöglich Einfluss auf den Haushalt 2024/2025 hat.

17.12.2023 , 10:34 Uhr

Die Verbandsgemeinde Trier-Land muss in den kommenden Jahren mehrere Millionen für Feuerwehrfahrzeuge ausgeben. Die Ausgaben belasten den kommunalen Haushalt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Michael Holstein, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land (Freie Wähler, FW), muss seit einigen Monaten ohne den ehemaligen Koalitionspartner SPD auskommen. Die Fraktion hatte das Bündnis mit den Freien Wählern aufgekündigt (der TV berichtete). Konsequenz: Holstein muss bei jedem Tagesordnungspunkt stets von neuem eine Mehrheit suchen. Eine brisante Ausgangslage für den Doppelhaushalt 2024/25, oder?