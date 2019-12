Feiertage : VG-Verwaltung geschlossen

Trier-Land Die Büros der Verbandsgemeindeverwaltung bleiben am Freitag, 27., und Montag, 30. Dezember, geschlossen. Für die Bearbeitung dringender Fälle (wie Sterbefallbeurkundungen) sind an diesen Tagen die Büros des Einwohnermeldeamtes und des Standesamtes in der Zeit von 10 bis 12 Uhr besetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red