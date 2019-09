Seminar : Viba-Goodfeeling-Seminar in Trier

Trier Der Gesundheitspark Trier bietet am Samstag, 21. September, von 10 bis 13 Uhr im Ärztehaus in der Engelstraße 31 in Trier ein Viba-Goodfeeling-Seminar an. Im Seminar wird erlernt, Körpersignale zu spüren und anzunehmen sowie Empfindungen wahrzunehmen.

