Neue Serie: Frauen am Herd Wie sich eine Trierer Restaurantköchin in der Männerdomäne behauptet

Trier · Frauen am Herd sind eine Seltenheit. Klingt komisch, ist aber so. Zumindest in der gehobenen Gastronomie. Wir besuchen Küchenchefinnen in der Region und sprechen mit ihnen über diesen männerdominierten Beruf und ihre Philosophie des Kochens und des Gastgebens. Zum Start sind wir bei Victoria Büsching vom Weinhaus in Trier.

19.04.2024 , 06:38 Uhr

Von Dirk Tenbrock