Kolumne : Ich freue mich ...

Victoria Haas. Foto: Roland Morgen

„... sehr über die gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen – selbstverständlich auch denen in der Pflege – in unserem Haus. Die Patientinnen und Patienten spüren, dass sie bei einem guten Team in guten Händen sind.

Das ist sehr wichtig, gerade in dieser schwierigen Zeit.“