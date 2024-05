Weltweiter Wettbewerb Diese Roboter haben Jugendliche selbst gebaut (Video/Fotos)

Mini-Roboter in Aktion gab es am Samstag im Energie- und Technikpark der Stadtwerke Trier zu bestaunen. Dort erlebten Technikinteressierte einen spannenden Tag beim Regionalentscheid der World Robot Olympiad (WRO). Im Fokus stand dabei die Frage: Wie können Roboter die Menschen unterstützen, in Harmonie mit der Natur zu leben?