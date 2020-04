Corona-Krise : Videotelefonie für Senioren: Internetlotsen helfen

Trier Während viele Menschen sich derzeit in sozialer Distanzierung üben und Kontakte über Messenger-Dienste und Videotelefonie weiter pflegen, bleiben Senioren dabei schnell auf der Strecke. Für sie kann die Nutzung von Skype, Zoom und Co. eine echte Herausforderung sein.

Bis zur Öffnung des Seniorenbüros für den Publikumsverkehr können Interessierte die Internetlotsen jeden Dienstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 0651/75566 erreichen, wenn sie Fragen rund um die Technik am PC, Laptop, Smartphone und Tablet haben. Fragen können auch per E-Mail geschickt werden an: