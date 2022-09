Schule : Videoüberwachung soll Vandalismus stoppen

Schweich Kreis installiert im Schulzentrum Schweich neue Technik im Probebetrieb. Eltern und Schülervertretungen sind eingebunden.

Mehrere Vandalismus-Beschädigungen wurden in den vergangenen Monaten am Stefan-Andres-Schulzentrum in Schweich festgestellt. Um dies künftig zu verhindern, hat der Kreis als Schulträger des Gymnasiums und der Realschule plus vorgeschlagen, ein Videoüberwachungssystem auf dem Gelände zu testen. In Abstimmung mit beiden Schulleitungen sowie der Stadt Schweich wurden die Kameras vergangene Woche installiert und sind in Betrieb gegangen. Vorab hatten auch die Eltern - sowie die Schülervertretungen - der beiden Schulen dem Vorschlag zugestimmt.