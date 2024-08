Was ist da los? Warum das Sparkassen-Gebäude am Viehmarkt eingerüstet ist

Trier · Ein großes Gerüst steht derzeit an dem markanten Gebäude, genau wie an zwei weiteren in der Trierer Innenstadt. Der Grund ist aber bei dieser Immobilie ein anderer.

25.08.2024 , 15:29 Uhr

Hier geht’s nicht um Sanierung. Das Gerüst am hauptsächlich von der Stadt Trier genutzten Sparkassengebäude am Viehmarkt dient dem Bau einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Foto: Roland Morgen