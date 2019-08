Info

Die Bauzeit der „Ökonomie“ reicht zurück bis in das 13. Jahrhundert, wovon ein Gewölbekeller erhalten ist. Seit dieser Zeit ist in Trier eine Kommende des Deutschen Ordens bezeugt, dessen Mitglieder auch als Deutschherren bezeichnet wurden. Das sogenannte Ökonomiegebäude war von Beginn an für mehrere Jahrhunderte deren Domizil. Es wurde im Jahr 1661 aufwendig repariert und renoviert. In neuer Zeit diente es als Kulissenlager. Der Szeneclub Villa Wuller nutzt den Nordflügel. Das barocke Haupthaus am Parkplatz in der Ausonius­straße, in dem sich heute die städtische Musikschule befindet, wurde 1731 als neues Wohnhaus des Deutschen Ordens errichtet. Genutzt wurde die Ökonomie danach als Bäckerei. Gebaut wurde auch die Orangerie. Nach der Französischen Revolution löste sich der Ritterorden im Zuge der Säkularisation auf. Er ist heute ein katholischer Orden. Die 1305 auf dem Gelände am Schießgraben – einer Schenkung des Schöffen und Deutschherren Jakob von Oeren aus dem Jahr 1294 – errichtete Kirche des Ordens stand bis 1803 und wurde nach der Aufhebung der Kommende abgebrochen. Das Gelände wird zur Mosel von einer mittelalterlichen Stadtmauer begrenzt, unter der Fragmente der römischen Stadtmauer sichtbar sind.