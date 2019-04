Viel Wein und Musik, ein Quiz und offene Geschäfte am Sonntag in Trier

Wine in the City

Bei Wine in the City verwandelt sich die Stadt am ersten Wochenende im Mai zum Winzerdorf. Und Shoppen ist auch möglich. red

Der Trierer Hauptmarkt verwandelt sich von Freitag, 3. Mai, bis Sonntag, 5. Mai, zum Weindorf. Von 11 bis 22 Uhr bieten dort sechs Winzerbetriebe aus Trier ihre Weine an. Der Kornmarkt wird wieder zum Treffpunkt der regionalen Winzer von Mosel, Saar und Ruwer. Dazu kommt die beliebte Schlenderweinprobe – ein Weinspaziergang durch die Wein- und Kulturstadt Trier.

Das Programm am Freitag: Um 14 Uhr wird Wine in the City offiziell eröffnet, ab 14.30 Uhr spielen Schüler der Karl-Berg-Musikschule, um 15.30 Uhr führt die Trier Tourismus- und Marketing GmbH einen Talk auf der Bühne zum Thema Wein. Um 16 Uhr tritt der Trierer Liedermacher Andreas Sittmann auf, um 17.30 Uhr gibt es den Weindorf-Talk, um 18 Uhr singt der Trierer Tenor Thomas Kiessling und ab 20 Uhr beschließt das Duo Farbton das Programm.

Am Samstag geht es mit dem offiziellen Programm weiter ab 10.50 Uhr mit einem Interview mit Moselweinkönigin Laura Gerhardt, um 11.30 Uhr und um 13 Uhr finden kurze Wein-Talks zu Themen rund um die Winzerei auf der Bühne statt. Um 14 Uhr und um 17.30 Uhr startet das große Quiz: Trier sucht den Weinkenner. Um 15.30 Uhr steht der Sänger Ralph Brauner auf der Bühne und ab 19 Uhr gibt’s dann Ulis Pop-Lounge.

Am Sonntag startet das Bühnenmusikprogramm um 12 Uhr, um 13 Uhr steht der „Weinmundwerker“ Thomas Vatheuer auf der Bühne und um 14.30 Uhr zeigen Schüler der Tanzschule Dance ihr Können und laden zum Mitmachen ein – von Salsa bis Disco Fox. Ab 15 Uhr versteigert Thomas Vatheuer Weinraritäten und ab 16 Uhr steht die Band mit Sängerin Rebecca Kiefer und Sänger René Reissig auf der Bühne. Um 16.30 Uhr spielen die Wéngert Stompers und ab 18 Uhr heißt es Wine meets Vibes mit DJ Carnage.

Am Sonntag haben zudem die Trierer Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Händlerring City Initiative bietet zusammen mit den Stadtwerken an diesem Tag einen kostenlosen Buspendelverkehr vom großen Parkplatz im Messepark an den Moselauen.

Die Shuttle-Busse starten von dort ab 12.30 Uhr, die letzte Fahrt zurück ist um 18 Uhr ab der Haltestelle Konstantin Basilika.

Fester Bestandteil der Trierer Weintage ist auch wieder die Schlenderweinprobe am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, zwischen 13 und 18 Uhr und mit zehn Winzern in zehn Geschäften in der City.

Die Tickets für die Schlenderweinprobe (15 Euro) gibt’s an den Veranstaltungstagen beim Ticket Mobil auf dem Kornmarkt und bei den Schlenderweinprobe-Stationen.