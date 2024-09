Mehr als 20 Taten Viele Autoaufbrüche in Trier - Das sollten Sie jetzt nicht tun

Zwischen Büro und Homeoffice den Laptop über Nacht im Auto lassen? Die fürs Wochenende gepackte Reisetasche schon mal in den Kofferraum stellen? Etwas, das auch nur nach Portemonnaie aussieht, auf dem Beifahrersitz ablegen? Oder die vom Kollegen geliehene Bohrmaschine auf dem Rücksitz? All das soll man – laut Polizei – derzeit in Trier lieber nicht tun. Denn seit etwa Mitte August werden im Stadtgebiet ungewöhnlich viele Autos aufgebrochen. Nahezu täglich meldet die Polizei neue Autoknacker-Fälle. Die Täter rauben Handtaschen, Jacken, Werkzeug und anderes.