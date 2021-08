Hochwasser : Ersatz für die kaputte Heizung

Trier/Kordel/Ralingen Nicht nur in Trier-Ehrang sind nach dem Hochwasser viele Heizanlagen kaputt. Die Stabsstelle Klima- und Umweltschutz der Stadt Trier organisiert aus diesem Grund in Ehrang eine Informationsveranstaltung zum Thema „Wie heizt Ehrang in Zukunft?

“ sowie Einzelberatungen mit Energieberatern und Handerwerkern. Der Infoabend findet statt am Freitag, 6. August, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter. Am Samstag, 7. August, stehen ab 9 Uhr etwa zehn Energieberater und Handwerker für Kurzberatungen bereit. Bei der Info-Veranstaltung wird über Heiztechniken informiert und über Möglichkeiten gemeinsamer Heizungsprojekte. Auch geht es um staatliche Fördermöglichkeiten und Beratungsprogramme. Die Zahl der Teilnahmeplätze in der Kirche ist coronabedingt auf rund 100 beschränkt und nur mit Kontakterfassung möglich. Wer sich für die Kurzberatungen am Samstag interessiert, kann sich dazu bei der Veranstaltung am Freitagabend anmelden oder vorab per E-Mail an klimaschutz@trier.de