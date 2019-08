Verkehr : Busse sollen den Verkehrskollaps an Mariä Himmelfahrt in Trier verhindern

Info

Maria, die Gottesmutter, ist mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen worden. Das feiern laut Bistum Trier Katholiken am Fest Mariä Himmelfahrt, offiziell also das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Was Papst Pius XII. zu Allerheiligen 1950 als Dogma verkündet hat, ist als Fest schon viel älter: In der Ostkirche war es schon seit dem fünften Jahrhundert bekannt. Kaiser Mauritius hat im sechsten Jahrhundert den 15. August als staatlichen Feiertag anerkannt. In der römischen Kirche wird das Fest seit dem siebten Jahrhundert gefeiert. Im saarländischen Teil des Bistums Trier, in Luxemburg, Belgien, Frankreich sowie unter anderem in überwiegend katholischen Gemeinden in Bayern ist der Tag ein gesetzlicher Feiertag.

In den Stadt Trier ist beispielsweise um 9 Uhr ein Hochamt und in der Liebfrauenkirche zur Feier des Tages um 19 Uhr ein Festhochamt.