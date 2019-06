Lebensstil : Nachhaltigkeit ist schick geworden

Trier Viele Trierer Initiativen unterstützen eine umweltschonende Lebensweise. Ein neues Angebot in der Saarstraße zeigt, dass bewusster Konsum keineswegs Verzicht bedeutet.

Dass gebrauchte Kleidung oder auch Gegenstände weitergegeben werden, gab es schon immer. Neu ist, dass dies zu einer Bewegung geworden ist: In Trier haben sich viele Initiativen entwickelt, die Nachhaltigkeit im Alltag fördern – also dabei helfen, so zu leben, dass man Dinge so lange wie möglich nutzt und dabei der Umwelt so wenig wie möglich schadet. Im Umsonstladen in der Schönbornstraße zum Beispiel kann man abgeben, was ausgedient hat und mitnehmen, was man braucht – ohne dass Geld fließt. Beliebt ist außerdem die Facebook-Gruppe „free your Stuff Trier“: Dort kann man im Internet Gegenstände, die man loswerden möchte, anbieten und an Interessenten verschenken. In vielen Trierer Stadtteilen gibt es öffentliche Bücherschränke, in denen Literaturfreunde sich kostenlos mit Lesestoff versorgen und in die sie im Gegenzug Werke einstellen, die sie nicht mehr brauchen. Selbst bei Lebensmitteln ist der Trend zum Weitergeben angekommen: Auf dem Viehmarkt steht ein öffentlicher Essenschrank, der „Fair-Teiler“. Darin legen Trierer den geschenkten Tee ab, der ihnen nicht schmeckt, den Joghurt, den sie vor dem Urlaub nicht mehr verzehren können, und die Zucchini aus dem Garten, die sie unmöglich alle selbst essen können. Auch Carsharing-Angebote, bei denen viele Menschen gemeinsam ein Auto nutzen, sind in den vergangenen Jahren in Trier entstanden.