Dienstleistung : Ärger beim Thema Autoanmeldung

Saarburg/Trier Weil die Zulassungsstelle derzeit nur eingeschränkt ihre Dienste anbietet, sind Vertreter des Landkreises sauer. Nun ist Abhilfe in Sicht.

Da ist Bernhard Henter (CDU) bei der morgendlichen Zeitungslektüre am Samstag fast der Appetit aufs Frühstück vergangen. Denn im Trierischen Volksfreund las er, dass es aufgrund von personellen Engpässen Einschränkungen bei der KFZ-Zulassungsstelle gibt. Und die bedeuten unter anderem, dass die Zulassungsstellen Hermeskeil und Saarburg aktuell geschlossen sind (der TV berichtete). Und auch im Trierer Büro ist der Service eingeschränkt. Gut zwei Tage nach dem Schreck am Frühstückstisch hat Henter bei der Kreistagssitzung in der Stadthalle nachgefragt, was es denn mit dieser Einschränkung auf sich hat. Denn auch der Kreis Trier-Saarburg hat bei dieser Angelegenheit ein Wörtchen mitzusprechen.