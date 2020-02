Verein : Vier Jahre Bananenflanke: Verein bekommt Menschenkicker

Schweich/Kenn Beim Team Bananenflanke dreht sich alles um Fußball. Der Verein für geistig beeinträchtigte Kinder und Jugendliche hat vor ein paar Monaten die Firma Phönix Mediengesellschaft beauftragt, Sponsoren zur Finanzierung eines Menschenkickers zu suchen.

So konnte am Samstag, 15. Februar, in der Soccerhalle in Kenn, rechtzeitig zum vierjährigen Bestehen des Vereins, der Menschenkicker im Rahmen einer kleinen Feier übergeben werden.