Neubegrünung : Vier Millionen Euro für ein besseres Stadtklima in Trier

Trier Trier erhält für das Projekt „Klimaraum Trier“ mehr als 4,2 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestages in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen.

Die Stadt Trier hatte sich zuvor am Bewerbungsverfahren für eine Förderung aus diesem Topf beteiligt. Mit dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ werden Projekte der Grün- und Freiraumentwicklung gefördert, die besonders in den Bereichen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel wirksam sind.