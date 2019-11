Einkaufen : Viermal kostenlos Park+Ride nach Trier

Trier An den Samstagen im Advent bietet die City-Initiative einen speziellen Service für Besucher an.

Die City-Initiative Trier bietet gemeinsam mit dem Kooperationspartner Stadtwerke Trier bis zum Weihnachtsfest vier kostenlose Park und Ride-Angebote zur besseren Erreichbarkeit der Trierer City an. An den vier Samstagen im Advent (30. November, 7. Dezember, 14. Dezember und 21. Dezember) erreichen die Gäste und Besucher das vorweihnachtliche Trier ab 10.15 Uhr von den Park- und-Ride-Parkplätzen Messepark, Trier-Nord und Hochschule an der B 51 im Zwölf-Minuten-Takt. Die letzte Rückfahrt zu den Ausgangsparkplätzen startet etwa um 20.10 Uhr.