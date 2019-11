Kolumne : Skyliner weg, Glühviez in Sicht

Jetzt isser weg, der City-Skyliner ... Knapp zwei Monate einschließlich dreiwöchiger Aufenthaltsverlängerung hat er aussichtsfreudige Einheimische und Touris per drehbarer Passagierkabine auf rund 70 Höhe gehievt.

40 000 Tickets seien verkauft worden, heißt es. Einige davon hab’ ich erstanden. Noch am Sonntagabend bin ich mit meiner Bärbel zum Platz am Roten Turm gepilgert und habe uns eine finale Fahrt gegönnt, während das Personal am Boden schon kräftig am Einpacken war. Seit Donnerstag ist der Parkplatz wieder Parkplatz, und die Bestandteile des höchsten mobilen Aussichtsturms der Welt sind auf dem Weg nach Oldenburg, seiner letzten Station für dieses Jahr. Eigentlich sollte er schon seit Mitte Oktober in Bremen stehen. Doch in Trier lief das Geschäft so aussichtsreich, dass der City-Skyliner-Betreiber mit den Bremern einen späteren Termin vereinbarte.