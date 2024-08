Essen und Trinken Sechstes Trierer Viezfest sorgt für „volles Haus“ auf dem Domfreihof

Trier · Das Viezfest in Trier ging am Samstag in seine sechste Auflage. Auf dem Domfreihof präsentierten Trierer Winzer ihre neuesten Ideen rund um den Wein aus Baumobst, der längst nicht mehr nur aus Äpfeln entstehen muss. Was sagten die Trierer zu den neuesten Viezkreationen? Prominente musikalische Be­gleitung gab es ebenfalls.

25.08.2024 , 16:00 Uhr

Link zur Paywall So war das sechste Viezfest in Trier 33 Bilder Foto: Andreas Sommer

Von Andreas Sommer