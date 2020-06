Kolumne : Hände weg von Strawberry Fields!

In meinen wilden Zeiten war ich Beatles-Fan. Ein ganz großer sogar. Ich habe es Bärbel nie erzählt, aber damals, ja damals habe ich mit meinen Kumpels gerne am Moselufer gesessen. Wir haben die Beatles gehört und geraucht.

Besonders das psychedelische Zeug fanden wir klasse: Strawberry Fields, Lucy in the Sky with Diamonds, Penny Lane oder A Day in the Life. Bei Strawberry Fields sang ich immer laut mit und fühlte mich wie John Lennon. Besonders, wenn Christel und Gisela dabei waren. Aber – ähm– das ist eine andere Geschichte.