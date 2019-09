Viezjupp : Penthouse im Palastgarten

Wer braucht schon ein Baugebiet Brubach, wenn geeignetes Bauland ansonsten in Trier an ungefähr jeder Wegbiegung vorhanden ist? Na gut. Beim Baugebiet Zentenbüsch in Ruwer wird es teuer und kompliziert mit der Verkehrsanbindung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken