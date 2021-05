Viezjupp : Veganer Viez – was ist das?

Neulich hat sich eine Viezjupp-Leserin mit einer Frage an mich gewandt. Sie schreibt: „Trinke auch sehr gerne Viez. Habe heute eine neue Erfahrung gemacht. Es gibt veganen Viez!!!!! Wusste gar nicht, dass in Viez tierische Fette enthalten sind.

Veganer Viez?, dachte ich. Was soll das denn sein? In meinen selbst gemachten Viez habe ich jedenfalls noch nie ein Kotelett geschmissen. Also fragte ich meinen Viezbruder Hanspitt Weiler. Weißt du, was veganer Viez ist? Er schwor, Viez sei ein reines Naturprodukt: „Äppel, die durchgegoren werden, sonst nix. Aber ruf’ doch mal den Andreas Scherf an.“