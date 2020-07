Kolumne : Euer Viezjupp geht dann mal in die Luft

Wer braucht schon das London Eye, wenn er mit dem Sky Lounge Wheel, zu Deutsch: Riesenrad – über Trier schweben kann? Was ist schon die Themse gegen die Mosel? Kein Vergleich.

Daher habe ich seit zwei Tagen zwei Tickets in der Tasche. Mit denen will ich Bärbel überraschen. Natürlich steige ich mit ihr gleich am ersten Tag, dem 24. Juli, in die Trierer Lüfte. Tatsache ist, von da oben werde ich einen sehr guten Überblick haben. Der ist in der Tat immer wichtig in Trier. Nehmen wir mal das neue Projekt der Trierer Winzer: eine Weinprobe mitten in den Weinbergen von Olewig! Ich hätte niemals gedacht, dass sich in naher Zukunft sieben Trierer Winzer zusammenraufen, weil das Olewiger Weinfest ausfällt. Dafür gab es in der Vergangenheit zu viele Spannungen. Aber wo ein Wille, da ein Weg.