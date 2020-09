Viezjupp : Pack die Badehose ein

Es gibt keinen Grund, sauer zu sein. Jedenfalls nicht deshalb, weil es wohl weder Sitzungskarneval noch Trierer Rosenmontagszug geben wird. Es regnet da sowieso meistens. Und saukalt ist es obendrein. Ganz anders sieht es da Ende Mai aus.

Dann haben wir Corona hoffentlich im Griff, das Wetter ist besser, und ich kann in der Badehose zum Umzug.

Weil jedoch eine Verlegung in den Sommer zu naheliegend ist, wird wohl Plan C zur Ausführung kommen: Drive-in-Kappensitzungen. Man fährt mit dem Auto zum Messepark, wo auf einer Bühne die Leiendecker Bloas spielt und übers Autoradio die Reden der vor sich hinfrierenden Büttenredner übertragen werden. Coronakonform geht es dann am Rosenmontag zu. Jeder Trierer erhält kontaktlos einen Beutel mit elf Bonbons und einer Tüte Chips. Die kann man dann bei der Übertragung des Umzugs durchs Wohnzimmer werfen. Gezeigt wird die 2020er Auflage. Nur rückwärts. Das fällt mit einer ausreichenden Menge Viez ausgestattet nicht auf und sieht lustig aus. Halaudi und Helau ruft euer Viezjupp!