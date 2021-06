Kolumne : Nichts für Warm-Schwimmer!

Mensch, ist das schön, dass der Sommer endlich da ist! Und jetzt machen auch noch die Freibäder auf – herrlich. Da freu’ ich mich doch schon drauf, ab Sonntag dann wieder regelmäßig im Südbad meine Bahnen zu ziehen.

Natürlich geht’s auch dieses Jahr nicht ohne spezielle Corona-Regeln. Wer ins Bad will, muss sich wie im Vorjahr vorher online ein Ticket für eins der beiden Bade-Zeitfenster sichern. Vom Prinzip her ist das ja kein Hexenwerk – selbst so ein Moderne-Technik-Verweigerer wie ich hat das letzten Sommer hingekriegt. Aber meine Herren, was war das für ein Ansturm auf die nur begrenzt verfügbaren Plätze! Da musste man ja vor dem Laptop oder Smartphone regelrecht lauern, um am Ende einer von den 500 Glücklichen zu sein ... Hm, dieses Jahr wird’s bestimmt ähnlich sein. Aber einen Vorteil hat der gute Jupp: Ich bin definitiv kein Warmduscher, äh ... Warmschwimmer. Das Wasser hat zurzeit noch geschmeidige 19 Grad – da hat sogar der Badleiter gewarnt, dass es für manche vielleicht ein bisschen zu kalt sein könnte. Pah! Nur die Harten kommen in den Garten ... und ins Schwimmerbecken! Sollen die Zimperlichen ruhig noch ein bisschen warten, bis das Wasser wärmer ist. Solange kann ich dann nämlich ganz ohne Terminbuchungsstress in aller Gemütlichkeit meine Bahnen im Uhrzeigersinn vor mich hin schwimmen. In diesem Sinne, genießt das Wochenende!