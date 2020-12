Viezjupp : Alles wird gut: Guildo kommt

Was soll ich jetzt machen? Das frage ich mich seit Mittwoch – seit dem neuen Lockdown, was soviel heißt wie Ausgangssperre – sagt das Internetz jedenfalls. Normalerweise habe ich in der Adventszeit unglaublich viel zu tun.

Gestern kam mein Sohn (wöchentlicher Kontrollbesuch!) vorbei und sagte: „Papa, du magst doch so gerne Schlager. Am 23. Dezember musst du dir unbedingt das Konzert mit Guildo Horn und den Orthopädischen Strümpfen anhören.“ Ich verschluckte mich fast an meinem selbst gebrauten Glühviez. Was für eine geniale Idee. Fast wäre ich ihm um den Hals gefallen. Ich hatte ganz vergessen, dass der Trierische Volksfreund als Medienpartner das Weihnachtskonzert von Guildo Horn und den Orthopädischen Strümpfen aus der Europahalle auf seiner Homepage www.volksfreund.de überträgt. Also am kommenden Mittwoch. Was gar nicht mehr so lange ist. Da muss ich ja noch so einiges vorbereiten.