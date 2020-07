Kolumne : Kulturaktien von eurem Viezjupp

Jetzt hat mein alter Kumpel Horst Schmitt seine neuen Kulturaktien vorgestellt. „Trier 100“ und „Trier 1300“ heißen die beiden Motive. Die sehen beide ja ganz schön aus, aber ich finde das Ganze zu geometrisch und ab­strakt.

Ich muss bei Bildern immer auf einen Blick erkennen können, um was es geht: also eine Vase mit rotem Klatschmohn, ein Seerosenteich, Frauen, die lächeln oder schreien, schöne Porträts, egal von wem – und diese großen bunten Abendmahlszenen. Eigentlich bin ich da schon sehr flexibel.

Die Motive habe ich schon deutlich vor meinem geistigen Auge: Globus inmitten der Zewener Obstfelder. Der rauchende Römer-Express vor der Porta Nigra. Grüne Frauen mit weißen alten Männern, oder waren es alte weiße Männer? Egal! Ein Baustellenpanorama darf natürlich auch nicht fehlen – da stelle ich mir eine Art Wimmelbild vor. Und dann das neue Idyll am Trierer Moselstrand, und ich mittendrin mit einer Currywurst in der linken und einer Porz Viez in der rechten Hand.