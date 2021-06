Regionale Produkte : Diese 47 Viezsorten findet die Jury absolut spitze!

Trier 77 verschiedene Vieze aus der Großregion hat eine Jury verkostet. 47 erhielten das Prädikat Spitzenklasse. Welche Produzenten darunter sind und warum gerade Viez gefördert werden sollte.

Zwei Nachmittage lang verkostete eine unabhängige und fachkundige Jury insgesamt 77 verschiedene Proben von Viezerzeugern aus dem Weinanbaugebiet Mosel, den Kreisen Mayen-Koblenz, Cochem-Zell, Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg, Merzig-Wadern, aus Trier und Koblenz. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 47 der Vieze werden als „Viez der Spitzenklasse“ ausgezeichnet. Jedes einzelne Produkt wurde geprüft und nach Geruch, Geschmack und Harmonie bewertet. Den Erzeugern in der Siegergruppe werden in einer Feierstunde die Urkunden überreicht. Termin und Ort stehen noch nicht fest.

Die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ hat die Viezverkostung in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz wieder ins Leben gerufen. Viez ist aus Sicht der Veranstalter ein bedeutendes Kulturgut und leistet einen wichtigen Beitrag zur Nutzung der Obststoffe und damit zum Erhalt des Lebensraums „Streuobstwiesen“ in der Region. Zudem weist Viez ein Alleinstellungsmerkmal für die Genussregion Mosel auf. Gemeinsam möchte man dieses regionale Produkt fördern und in Wert setzen.