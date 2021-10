Spektakuläre Immobilie : Villa Hägin in Trier - Haus Kestenberg ist verkauft - Wer ist der neue Besitzer? (Fotos)

Foto: Tobias Vollmer 14 Bilder Bilder: So sieht die Villa Hägin aus – früher und heute

Update Trier Für 5,75 Millionen Euro stand das geschichtsträchtige Haus „Am Kestenberg“ im vergangenen Sommer in Online-Immobilienportalen zum Verkauf. Jetzt hat das auch als „Villa Hägin“ bekannte Haus, an dessen Einfahrtstor täglich viele Menschen vorbeifahren, einen neuen Besitzer. Der will offenbar an einer besonderen Tradition seiner Vorgängerin festhalten.