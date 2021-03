Neuer Eigentümer gesucht : Villa Hägin: Ist Trier spektakulärste Immobilie verkauft?

Update Das hat für Aufsehen gesorgt: Im August stand die Villa Hägin auf einem Immobilienportal zum Verkauf. Es gab spektakuläre Fotos und Inneneinsichten der mysteriösen Villa. Kommt jetzt ein neuer Eigentümer?

Tausende Autofahrer quälen sich täglich am breiten Metalltor vor der Einfahrt zu dem Objekt an der B51 (Bitburger Straße) in der „ Hägin-Kurve “ vorbei.

Gibt es denn schon einen neuen Käufer? Darüber hüllen sich Besitzerin und Makler in Schweigen, wollen keine Auskunft mehr geben. Es spricht aber einiges dafür, denn nach TV-Informationen ist der Umzug mit unbekanntem Ziel schon in vollem Gange oder abgeschlossen. Außerdem ist die Villa nicht mehr auf der Website von Sotheby's Realty inseriert. Also eher Anzeichen dafür, dass künftig ein neuer Besitzer sich an der exklusiven Inneneinrichtung erfreuen wird: Wandbeläge in Seide, drei Salons, „Schlafzimmer mit Ankleide“ und „Herrenzimmer“. Natürlich ein Pool und eine Sauna, außerdem eine Kegelanlage. „Steinfiguren aus dem staatlichen Museum Berlin“ und ein historischer Luftschutzkeller.