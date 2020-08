Kostenpflichtiger Inhalt: Spektakuläre Immobilie : Besitzerin der Villa Hägin verlässt Trier nach 40 bewegten Jahren

Trier Ein riesiges Anwesen in Trier steht zum Verkauf. 22 Zimmer, über 1000 Quadratmeter Wohnfläche – wenn ein Haus in Trier die Bezeichnung Villa verdient, dann die Villa Hägin. Kaum jemand in der Stadt kennt die Bewohner. Kein Wunder, wenn man ihre Geschichte kennt.